Милонов высказался в поддержку законопроекта против буллинга в Сети

Фото: duma.gov.ru
Депутат Виталий Милонов во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа", высказался в поддержку законопроекта против буллинга в интернете.
"Я готов поддержать этот законопроект. У нас есть соответствующий комитет. Я знаю, что в Госдуме идут эти обсуждения. Я уверен, что я и другие правозащитники с удовольствием присоединимся к разработке этого законопроекта", – заявил Милонов.
Он отметил, что будет жестко лоббировать законопроект, выступая за права человека. По его словам, под жесткостью он имеет в виду строгое пресечение любых попыток публикации противоправного контента в интернете.
"Я считаю, что если человеку будет запрещено приближаться к компьютеру на год, то в этом ничего плохого нет, если этот человек негодяй. Считаю, что в отношении этих людей должны приниматься решения, которые запрещают им, предположим, писать какие-то комментарии, участвовать в дискуссиях. Для таких людей это будет самое страшное наказание", – отметил Милонов.
Ранее Милонов рассказал, что не обращает внимания на травлю в интернете. По его словам, нет смысла обращать внимание на людей, которые плохо воспитаны.
До этого юрист Людмила Айвар рассказала, как защититься от травли в Сети. По ее словам, при травле можно подать иски против социальных сетей или автора публикации, также следует обратиться в Роскомнадзор для удаления нежелательных комментариев и возмещения морального вреда.
17 февраля Москва 24 провела онлайн-конференцию "Стоп, травля!", посвященную борьбе с буллингом. В трех тематических блоках – буллинг в школе, на работе, в интернете – выступили российские и международные эксперты, в том числе психологи и юристы. Также свой взгляд на проблему выразили жертвы травли и блогеры.
Началась онлайн-конференция "Стоп, травля!"
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