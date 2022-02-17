Бледанс раскрыла истинную причину конфликта с Натальей Турецкой

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Эвелина Бледанс раскрыла истинную причину конфликта с дочерью Михаила Турецкого Натальей, которая сделала аборт, узнав о диагнозе будущего малыша.

"Я не являюсь человеком, который ходит с плакатами против аборта, я эту тему не трогаю и считаю, что нельзя насаждать такое мнение. Но там была другая ситуация, там женщина стала выступать и очень сильно ломать имидж людей с синдромом Дауна. Она выставляла неприятные факты, которые сейчас уже не существуют, про этих людей. Она всячески пыталась принизить то, что я пытаюсь доказать этому миру. Поэтому я бы ни за что не полезла в эту историю, если бы не увидела, что там очень сильно обижают семьи, где растут дети с синдромом Дауна", – рассказала Бледанс во время онлайн-конференции "Стоп, травля!", проводимой при поддержке АО "Москва Медиа".

Ранее стало известно, что Наталья Турецкая сделала аборт, узнав, что у нее может родиться ребенок с синдромом Дауна. Сама Наталья ранее рассказала, что столкнулась с волной хейта и непонимания после того, как рассказала подписчикам об аборте.

17 февраля при поддержке Объединенной редакции "Москва Медиа" проходит онлайн-конференция "Стоп, травля!". На конференции жертвы издевательств делятся своими историями, а эксперты отвечают на самые актуальные вопросы: что такое буллинг, в чем его причины, а главное – как ему противостоять. Конференция состоит из трех тематических блоков: буллинг в школе, на работе и в интернете. В этих местах люди чаще всего сталкиваются с травлей.