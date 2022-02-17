Фото: Москва 24
Москва 24 провела онлайн-конференцию "Стоп, травля!", посвященную борьбе с буллингом.
В трех тематических блоках – буллинг в школе, на работе, в интернете – выступили российские и международные эксперты, в том числе психологи и юристы. Также свой взгляд на проблему выразили жертвы травли и блогеры.
Модераторами конференции выступили ведущий телеканала Москва 24 Давид Виннер и телеведущая, блогер Елена Ханга. Она рассказала, как сама пережила травлю в школьные годы и как удалось с ней справиться.
Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о способах минимизации буллинга в школах. По ее словам, для этого необходимо проводить беседы с детьми о недопустимости нарушения личного пространства. Также Ярославская считает необходимым разъяснять правила поведения по отношению к человеку, который имеет особенную внешность.
По словам советника уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Романа Чуприкова, российские власти прорабатывают вопрос об отражении проблемы буллинга в школе в законодательстве. Он пояснил, что в настоящее время законодательство РФ не содержит такого понятия, а правовые акты Минпросвещения упоминают лишь о физическом насилии, игнорируя проблему психологического насилия, что требует внимания со стороны государства.
Эксперты поделились советами, как можно защитить себя от травли в Сети.
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