Перечислены признаки травли в школе

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В поведении ребенка, столкнувшегося с травлей в школе, можно заметить признаки, указывающие на его участие в продолжающемся конфликте, заявила руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко. Об этом сообщает "Лента.ру".
Такими признаками могут стать тревожность, нарушения сна, резкий спад интереса к учебе и нежелание идти в школу. Также, по словам Тимофеенко, ребенок может жаловаться на плохое самочувствие, однако все называемые им симптомы проходят, когда ему разрешают остаться дома.
Если такие признаки присутствуют, родителям следует поговорить о проблеме не только
с ребенком, но и с его классным руководителем, выяснив, знает ли он что-либо о конфликтах и недоброжелателях. Тимофеенко отметила, что идти к учителю на разговор стоит при наличии доказательств, предварительно проведя доверительную беседу с ребенком и записав информацию о конкретных случаях травли. Если речь идет о травле в интернете, стоит сделать скриншоты.
"Если разговор с учителем не принес плодов, стоит поговорить с директором. При этом нужно объяснить, что возникшая ситуация – общая проблема, а школа может оказаться под ударом, так как это касается репутации образовательного учреждения. Если и директор не может помочь, следует писать в департамент образования и в комиссию по делам несовершеннолетних", – пояснила Тимофеенко.
По данным MAXIMUM Education, порядка 90% школьников 8–11 классов приходилось сталкиваться с травлей, причем роль жертвы доставалась 38% детей. Каждый второй ученик впервые столкнулся с буллингом еще в начальных классах. По мнению большинства детей, травлю можно остановить, если в процесс решения проблемы будут вовлечены не только родители, но также педагоги и другие школьники.
Аналитики отмечают, что внимание необходимо уделять не только жертве травли, но и обидчику, поскольку его поведение может быть обусловлено нездоровыми отношениями с родителями вне зависимости от того, из благополучной он семьи или асоциальной.
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в московских школах появятся службы примирения. По словам заммэра, службы помогут выстроить конструктивный диалог в сложных ситуациях между учениками, педагогами и родителями.
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