Новая школа в поселке Щаповское в ТиНАО готова на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школа с дошкольным отделением в поселке Щаповское Троицкого административного округа Москвы готова на 80%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершаются отделочные работы, продолжается монтаж внутренних и внешних инженерных систем, благоустройство участка", – сообщил руководитель Депстроя.

В образовательном учреждении предусмотрено 800 мест, 150 из которых предназначены для дошкольников. На первом этаже разместят кабинеты начальной школы, IT-полигон, игровую зону и научный комплекс.

На втором этаже будут расположены школьные классы, включая кабинеты музыки, мастерскую живописи, шахматный кружок, зрительный и спортивный залы. На третьем этаже – кабинеты физики, химии и биологии, а также кабинеты иностранного языка и программирования.

Кабинеты средней и старшей школы, включая робокласс, инженерный и медицинский комплексы, кабинет химии, библиотеку и кабинет иностранного языка, разместят на четвертом этаже.

Ранее руководитель Депстроя столицы сообщил о готовности на 90% новой школы в Ватутинках. Сейчас там завершается отделка интерьера и благоустройство территории.

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