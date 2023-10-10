Здание новой школы в Ватутинках готово на 90%

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Новая школа в Ватутинках (поселение Десеновское, ТиНАО) готова на 90%. Об этом сообщил руководитель Депстроя столицы Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что сейчас завершаются отделка, установка мебели и оборудования, а также благоустройство территории.

Школу на 1 200 учеников поделят на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус переменной этажности и короткий четырехэтажный корпус. В центральной части здания разместят основную входную группу, разделенную на три зоны – начальную, среднюю и старшую школы. В вестибюле сделают комнату охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы для школьников и преподавателей, пищеблок полного цикла, обеденный зал на 600 мест.

В длинном корпусе на первом этаже разместится блок первых классов с отдельными выходами в школьный двор и на участок. В дальней части корпуса расположат учебные кабинеты для учеников 2–4-х классов.

Загрутдинов добавил, что в четырехэтажном корпусе предусмотрен IT-полигон, в котором с помощью трансформируемых перегородок можно сделать несколько зон: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования.

Ранее сообщалось, что инвестор возведет на территории ЖК "Рассказово" в ТиНАО новую школу почти на 1,5 тысячи учеников, а затем передаст ее в собственность городу.

Девелопер вложит в проект более трех миллиардов рублей. Ввести здание школы в эксплуатацию планируют в IV квартале 2025 года.

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