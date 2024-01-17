Собянин: для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Столичные школьники 400 тысяч раз воспользовались виртуальными лабораториями "Московской электронной школы" в 2023–2024 учебном году. Как рассказал в своем блоге Сергей Собянин, эти лаборатории дают возможность проводить и повторять различные эксперименты онлайн. Это хороший способ понять материал и расширить знания за пределами школьной программы.

В отличие от обычных школьных лабораторий, виртуальные площадки не требуют специального дорогостоящего оборудования и расходных материалов. Первую виртуальную лабораторию МЭШ открыли в 2019 году, а в 2024 году их уже насчитывается 42.

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