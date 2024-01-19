Москва онлайн покажет закулисье спектакля "ШекспирГамлет" в Театре имени Моссовета

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

22 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть закулисье спектакля "ШекспирГамлет" в Театре имени Моссовета.

Экскурсию по театру проведет заслуженный артист России Валерий Яременко. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с режиссером спектакля Евгением Марчелли и художником по декорациям Анастасией Бугаевой.

Евгений Марчелли, исследуя сокровенные уголки человеческой души, создал неожиданную интерпретацию событий шекспировской трагедии. Согласно новой трактовке, Гамлет и сам является носителем злой энергии.

Смотрите прямую трансляцию 22 января в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.