Руслана Кулухова назначили новым замдиректора МХТ им. Чехова

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Первым заместителем художественного руководителя Константина Хабенского в Московском художественном театре имени Чехова стал бывший директор Театра Олега Табакова Руслан Кулухов. Об этом сообщается на сайте театра.

Изменения появились в разделе "Художественное руководство и дирекция" театра. Ранее в должности замдиректора театра указывался Айрат Тухватуллин. Официального объявления и комментариев о смене руководящей должности пока не было.

В декабре 2023 года источник издания "Московский комсомолец" рассказал, что Хабенский "решил распрощаться" с Тухватуллиным. Отмечалось, что он уйдет со своей должности 1 января 2024 года. Причины увольнения Тухватуллина не указывались.

Ранее сообщалось, что худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ. За его кандидатуру отдали 76 голосов, против – 20. Он избран на данный пост на пять лет.