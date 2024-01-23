Москвичам рассказали о культурной программе на 23 января

23 января в культурную программу в Москве вошли два спектакля, выставка и концерт. Так, в театре "Новая опера" дают спектакль "Война и мир. Наташа и Андрей" по роману Льва Толстого. А в Театре наций состоится спектакль "Макбет" по мотивам трагедии Шекспира.

Кроме того, в Новой Третьяковке идет выставка "Искусство труда", представляющая более 200 произведений живописи, графики, скульптур, а также инсталляции. А в клубе "Союз Композиторов" пройдет концерт квартета DANI YARD.

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