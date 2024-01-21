Выставка "Женщины рядом с писателем" откроется в музее Николая Островского 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "Женщины рядом с писателем" пройдет в музее Николая Островского с 25 января до 2 июня. Она будет посвящена близким писателю людям, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут увидеть мать Островского Ольгу Осиповну, старших сестер Надежду и Екатерину, соученицу по единой трудовой школе Любу Борисович, дочь его лечащего врача в Бердянске Людмилу Беренфус, знакомую по санаторию в Мацесте Марту Пуринь, а также его первую секретаршу Галю Алексееву. В частности, экспозиция будет посвящена Александре Жигиревой, Розе Ляхович, Брониславе Мархлевской, Вере Бердниковой, Александре Лазаревой, Антонине Зыбиной и многим другим.

"Они поддерживали его, дарили свою заботу и внимание, помогали сначала в комсомольской, а затем и в литературной работе", – уточняется в сообщении.

Ранее в Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка "Живопись Андрея Васнецова. Метафизика бытия". Она продлится до 11 февраля. Среди экспонатов представлены живописные и графические произведения Васнецова из частных собраний. Также отдельный зал отвели для работ художника, которые были собраны московским коллекционером Романом Бабичевым.

В столице с 15 по 21 января проходит московская музейная неделя. В рамках акции жители города смогут бесплатно посещать экспозиции более 30 музеев, галерей и выставочных залов. Каждую третью неделю месяца у музеев определен один день, когда можно свободно посетить все их площадки.

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