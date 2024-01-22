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22 января, 13:50

Культура

"Сити": топ-5 концертов, которые пройдут в столице до 28 января

"Сити": топ-5 концертов, которые пройдут в столице до 28 января

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Команда "Сити" сделала подборку новых концертов, которые пройдут в столице в конце января. Так, можно сходить на оркестр Musica Viva, который состоится в Большом концертном зале "Зарядья" 23 января. Еще можно посетить концерт в джаз-клубе "Союз композиторов".

Также можно услышать арии из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" в оперном исполнении в Англиканской церкви Святого Андрея. Кроме того, в столице состоятся концерты с подборкой французских хитов и композиций из американских мюзиклов.

Подробнее – в программе "Сити".

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