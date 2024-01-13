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13 января, 20:30

Технологии

"Мой район. Новости": портал "Наш город" помог решить москвичам 8 млн вопросов

"Мой район. Новости": портал "Наш город" помог решить москвичам 8 млн вопросов

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Москвичи рассказали о преимуществах сервиса по решению бытовых вопросов "Наш город"

Москвичи в 2023 году смогли решить более восьми миллионов вопросов благодаря порталу "Наш город". Он работает в столице уже 12 лет и за это время стал популярным.

Сервисом пользуются свыше двух миллионов человек. Для обращений доступны восемь категорий: дом, двор, парк, государственные учреждения, городская территория, общественный транспорт, дорога, торговля и реклама.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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