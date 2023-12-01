01 декабря, 11:42Технологии
В Microsoft сообщили, когда появится сверхразумный ИИ
Фото: 123RF/topdeq
Корпорация Microsoft не рассчитывает, что в ближайший год появится искусственный интеллект (ИИ), который был бы умнее человека. Об этом заявил президент корпорации Брэд Смит, передает Reuters.
"Нет абсолютно никакой вероятности, что в ближайшие 12 месяцев вы увидите так называемый AGI (Artificial general intelligence), где компьютеры более сильны, чем люди", – сообщил Смит.
Кроме того, руководитель Microsoft отметил, что для создания сверхразумного ИИ потребуются десятилетия. Однако он добавил, что человечеству нужно оценить риски от внедрения новых технологий и задуматься о безопасности.
Ранее Владимир Путин назвал очевидным то, что с внедрением искусственного интеллекта в здравоохранение, науку, образование и в остальные сферы жизни человечество начинает новую главу существования.
Кроме того, главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что совсем недавно автоматизация работы менеджмента с применением ИИ казалась невозможной, однако сейчас специалисты уже приступили к работе.
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