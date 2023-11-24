В Сбере считают, что каждый человек в ближайшие 5 лет получит помощника на ИИ

Фото: depositphotos/sdecoret

У каждого человека в ближайшие пять лет появится персональный помощник, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), который по способностям превысит ранее существовавшие технологии. Об этом во время выступления на пленарном заседании конференции AI Journey заявил глава Сбера Герман Греф.

"Наша задача – конечно же, вооружить человека знаниями необходимыми и умениями с тем, чтобы извлечь максимум полезности для себя и поставить эту невиданную в истории человечества технологию на службу самому человечеству", – цитирует его РИА Новости.

По мнению Грефа, ИИ дает человеку "супервозможности". Он может быть полезен для врачей, управленцев, учителей, на тяжелых производствах, в офисной работе. Помимо этого, искусственный интеллект будет помогать и подсказывать людям, как решать рутинные задачи, считает глава Сбера.

Греф отметил, что самые большие прорывы ИИ обеспечит в здравоохранении, образовании и построении принципиально новых систем управления.

Ранее Владимир Путин назвал очевидным то, что с внедрением искусственного интеллекта в здравоохранение, науку, образование и в остальные сферы жизни человечество начинает новую главу существования.

Кроме того, главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что совсем недавно автоматизация работы менеджмента с применением ИИ казалась невозможной, однако сейчас специалисты уже приступили к работе. В ответ на это Путин задал вопрос: "Ваша работа не приведет к увольнению?" и обратился к Грефу с фразой "Копаешь сам себе".

"Актуальный репортаж": конференция по искусственному интеллекту открылась в столице