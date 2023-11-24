В Москве выявили 12 тыс нарушений в имущественно-земельной сфере с помощью ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

12 тысяч нарушений в имущественно-земельной сфере зафиксировали с конца 2020 года в Москве посредством технологий искусственного интеллекта. Об этом заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал на открытии Информационно-консультационного центра Госинспекции по недвижимости "ГИНэтика порядка".

По его словам, в Москве существует эффективная система борьбы с нелегальными постройками и другими нарушениями в имущественно-земельной сфере. С 2011 года в городе ликвидировали более 8,5 миллиона "квадратов" самостроя и легализовали почти 2 тысячи подобных объектов, чья площадь составляет около 3 миллионов квадратных метров.

Ефимов отметил, что в первые годы борьбы с нелегальным строительством власти работали с большими объектами. Они были возведены незаконно и уже эксплуатировались, уточнил вице-мэр. Уже в последние годы власти начали останавливать нелегальное строительство на ранних этапах.

"Для этого используются технологии искусственного интеллекта. С помощью таких алгоритмов с конца 2020 года обнаружено 12 тысяч нарушений – более 35% от общего их числа. Сегодня уже каждое второе нарушение выявляется с использованием дистанционного мониторинга", – поделился Ефимов.

После на освобожденных участках строятся новые объекты для горожан. Так, там возводят зеленые зоны, общедоступные парковки, социальные объекты и детские площадки. В качестве примера начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал о парковке на 30 машино-мест. Она появилась на Пятницком шоссе на месте незаконного торгово-рыночного комплекса, уточнил он.

Кроме того, продолжил Бобров, в районе Замоскворечье благоустроили и озеленили участок на месте ликвидированной двухэтажной пристройки.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что использование технологий компьютерного зрения на базе нейросетей помогает точнее обрабатывать снимки. Благодаря этому сотрудники городских служб могут уделять больше времени задачам, требующим особого внимания.

24 ноября стало известно, что в информационно-консультационном центре Госинспекции по недвижимости "ГИНэтика порядка" для предпринимателей и собственников объектов недвижимости открылась очная форма помощи по вопросам земельных участков и городского нежилого фонда. Ефимов рассказал, что центр начал осуществлять деятельность дистанционно в 2019 году. С того года прошло свыше 400 мероприятий и около 82 тысяч консультаций.

Собянин присвоил статус промкомплекса московскому заводу по производству лифтов