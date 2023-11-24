Путин заявил, что с внедрением ИИ человечество начинает новую главу

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Очевидным является то, что внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранение, науку, образование и в остальные сферы жизни человечество начинает новую главу существования. Об этом на конференции по ИИ заявил Владимир Путин.

"Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи", – отметил глава государства.

Ранее президент выразил сомнение, что искусственный интеллект сможет заменить учителей в школах. На данном этапе развития он может являться лишь инструментом в помощь педагогу, считает Путин.

При этом президент уточнил, что страна "идет и будет идти дальше" в вопросах внедрения новых технологий.

Позднее стало известно, что использование искусственного интеллекта станет обязательным для получения компаниями субсидий из федерального бюджета. Технологию начнут внедрять в 2024 году.

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