Путин сомневается, что искусственный интеллект сможет заменить учителей в школах

Фото: ТАСС/POOl/Екатерина Чеснокова

Искусственный интеллект на данном этапе развития может являться лишь инструментом в помощь учителю, заявил Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном".

Российский лидер уточнил, что страна "идет и будет идти дальше" в вопросах внедрения новых технологий.

"Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее нейропсихолог Кубат Каниметов заявил, что использование нейросетей может оказывать плохое влияние на когнитивные способности человека. По его словам, они устраняют необходимость выполнять рутинные процедуры и лишают мозг полезной тренировки.

Вместе с этим он подчеркнул, что пользующиеся искусственным интеллектом школьники могут перестать самостоятельно думать.

В столичном здравоохранении расширилось число направлений с применением ИИ