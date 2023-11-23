Использование ИИ станет обязательным для получения субсидий от государства

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Использование искусственного интеллекта станет обязательным для получения компаниями субсидий из федерального бюджета. Технологию начнут внедрять в 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на конференции AI Journey, передает ТАСС.

Он уточнил, что такую меру решили ввести на предприятиях в обязательном порядке после поручения Владимира Путина. По его словам, в первую очередь использовать технологии искусственного интеллекта должны компании, годовая выручка которых составляет более 800 миллионов рублей.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что искусственный интеллект неспособен заменить человеческий труд, но данную сферу необходимо все-таки регулировать. Он добавил, что человек может создавать новое, когда как ИИ способен только перетасовывать то, что уже было.



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