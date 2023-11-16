В Кремле заявили, что ИИ не сможет заменить человека

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Искусственный интеллект не будет способен заменить человеческий труд, однако данную сферу следует регулировать. Таким мнением начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков поделился на панельной дискуссии "Искусственный интеллект – угроза или благо для культуры" на Форуме объединенных культур.

"Все полезное опасно, это можно ко всему применить. Вопрос меры допустимости, правил, регулирования, смысла. ИИ – это, безусловно, полезная вещь, полезная, прежде всего, скоростью. <...> Искусственный интеллект все равно не заменит человека", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что человек может создавать новое, когда как ИИ способен только перетасовывать то, что уже было. Новиков также подчеркнул важность заниматься регулированием сферы применения искусственного интеллекта.

По его мнению, в РФ важно быть в авангарде государств, которые занимаются регулированием использования сервисов ИИ.

"Если мы не будем в этом участвовать, за нас кто-то это придумает, и мы должны будем подстраиваться под чьи-то стандарты", – добавил он.

Вместе с тем Новиков заявил, что инициатива подобного регулирования уже исходит от Минцифры.

Ранее стало известно, что ГБУ "Мосстройинформ" стало 247-м подписантом кодекса этики в области ИИ. Данный кодекс включает принципы и правила рекомендательного характера и распространяется только на гражданские разработки.

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