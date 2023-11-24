Путин пошутил над Грефом по поводу увольнения после знакомства с развитием ИИ в Сбере

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин, ознакомившись с развитием искусственного интеллекта в Сбербанке, пошутил над главой организации Германом Грефом, заявив, что тот "копает сам себе". Об этом сообщает РИА Новости.

Главный исследователь данных в блоке "Стратегия и развитие" Сбербанка Виктория Дочкина рассказала президенту, что совсем недавно автоматизация работы менеджмента с применением ИИ казалась невозможной, однако сейчас специалисты уже приступили к работе. В ответ на это Путин задал вопрос: "Ваша работа не приведет к увольнению?" и обратился к Грефу с фразой "Копаешь сам себе".

В ходе знакомства с технологиями банка главе государства дали прослушать две композиции и угадать, какую из них написал ИИ, а какую – человек. На ответ Путина отреагировала исполнительный директор Сбербанка Яна Чаруйская, сказав, что первый трек действительно написал человек.

До этого президент РФ заявил, что западные алгоритмы искусственного интеллекта способны указать поисковым системам, что России не существует в целом. Это говорит о попытках "отменить" страну в цифровом пространстве Запада. Однако цифровой мир должен быть многополярным, уверен Путин.



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