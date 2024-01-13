Собянин рассказал, какие технологии на базе ИИ применяют в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) применяются в Москве на протяжении последних 10 лет, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Одним из первых новшеств еще в 2014 году стал голосовой помощник общегородского контакт-центра. Сейчас он принимает около половины всех звонков на 10 горячих линиях, дает справки, фиксирует показания счетчиков, уточняет готовность документов, оформляет заявки на вызов мастера и другое. За все время помощник обработал свыше 115 миллионов обращений.



Мэр отметил, что искусственный интеллект активно используется в здравоохранении – от записи на прием и диагностики до лечения и наблюдения после него. Сервисы ИИ анализируют результаты флюорографии, маммографии, рентгенографии, КТ, МРТ и выявляют мельчайшие отклонения.



Кроме того, искусственный интеллект контролирует ситуацию на дорогах. Только на МКАД работают 770 камер видеоаналитики, которые автоматически фиксируют 13 типов опасных ситуаций. Среди них – аварии, движение по встречке, люди или животные на проезжей части, задымление и выпавший груз. Аналогичная система есть на МСД.

ИИ помогает бизнесу работать с городом. Речь дет об умном поиске на столичном портале поставщиков для госзакупок малого объема. Умный поиск избавляет от ряда рутинных операций: например, при заполнении карточки нового товара нейросеть определяет категорию по загруженному изображению, находит соответствия между похожими предложениями поставщиков.

Узнать больше об инструментах портала, изучить инструкции и получить ответы на часто задаваемые вопросы заказчики и поставщики могут благодаря чат-боту, созданному с применением искусственного интеллекта.

Без высоких технологий не обошелся еще один популярный столичный электронный сервис – в июне 2023 года в сервисе "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru запустили рекомендательную систему, которая формирует персональные подборки книг.

Ее алгоритмы обучаются на основе информации о том, какие издания пользователь бронировал ранее или добавлял в избранное, а затем предлагают наиболее подходящие варианты исходя из его предпочтений.



Ранее сообщалось, что искусственный интеллект озвучил новогодние аудиогиды по каткам в московских парках. Благодаря таким записям люди могут узнать факты из истории знаковых мест Москвы и о самой традиции катания на коньках.

"Аудиогиды посвящены пяти крупным ледовым площадкам, в том числе в Парке Горького, саду "Эрмитаж" и парке "Сокольники". Экскурсии озвучил голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы, ударения и сам воспроизвел текст.