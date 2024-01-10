Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

Стало известно, какие мероприятия пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Выбор делали сами москвичи – более 250 тысяч человек проголосовали в проекте "Активный гражданин".

На одной из самых востребованных площадок столицы организуют события для детей, встречи с известными людьми, лекции, конференции и квизы. Больше всего голосов отдали за концерты, кинопоказы и выставки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.