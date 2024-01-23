Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 08:45

Новости

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Мэр Москвы рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Собянин: 16,3 тыс жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Специалисты провели более 3 млн анализов качества столичной воды в 2023 году

Больше 40% жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о планах развития района Метрогородок

Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Московские выставочные пространства перестали быть обычными хранилищами предметов – теперь там много возможностей для творчества и образования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году в городе пройдут интересные выставки. В музее-заповеднике "Коломенское" покажут привезенные из Кижей подлинники икон северных часовен. В Подземном музее парка "Зарядье" откроется экспозиция предметов искусства из коллекции Ильи Глазунова, и выставка, посвященная Федору Конюхову.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуравыставкивидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика