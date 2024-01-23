Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Московские выставочные пространства перестали быть обычными хранилищами предметов – теперь там много возможностей для творчества и образования. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году в городе пройдут интересные выставки. В музее-заповеднике "Коломенское" покажут привезенные из Кижей подлинники икон северных часовен. В Подземном музее парка "Зарядье" откроется экспозиция предметов искусства из коллекции Ильи Глазунова, и выставка, посвященная Федору Конюхову.

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