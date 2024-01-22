Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 в районе Метрогородок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход работ по модернизации ТЭЦ-23 на улице Монтажной в столичном районе Метрогородок. По словам мэра, Мосэнерго – это главное предприятие, обеспечивающее жизнедеятельность Москвы, благодаря ему город получает электроэнергию, тепло.

Градоначальник уточнил, что, несмотря на обещанное потепление климата, порой столица находится в экстремальных условиях, где нужна надежность энергетической системы.

По его информации, за последние годы здесь провели большую модернизацию. В частности, установили восемь новых турбин. Помимо этого, почти в восемь раз уменьшились выбросы вредных веществ в атмосферу.

"Но тем не менее понятно, что эта работа должна продолжаться в постоянном режиме, модернизироваться, обновляться вся технологическая часть", – подчеркнул Собянин.

Между тем управляющий директор ПАО "Мосэнерго" Александр Бутко поделился с мэром планами по модернизации ТЭЦ-23. В марте этого года будет запущена модернизированная турбина Т-110, в декабре – в проект модернизации выведут такую же турбину Т-110, уточнил он. Также в 2026 году завершится реконструкция большого блока Т-250.

Бутко заявил, что системы Мосэнерго успешно прошли все зимние максимумы. Управляющий директор выразил надежду, что предприятие не подведет в дальнейшем.

Станция ТЭЦ-23 обеспечивает тепловой и электрической энергией районы востока, северо-востока и центра столицы. Основным топливом ТЭЦ является природный газ. В период с 2018 по 2021 год на станции модернизировали автоматизированные системы управления некоторых турбоагрегатов и энергетических котлов.

Кроме того, специалисты произвели замену блочных трансформаторов Т-96, АТ-91, Т-62. Масляные выключатели ОРУ-220 и ОРУ-110 они заменили на современные элегазовые, установили новые электролизеры.

Помимо этого, были реконструированы подземные трубопроводы тепловой сети. Проведена модернизация ключевых систем коммерческого учета энергоресурсов. На узлах учета установили современные высокоинтеллектуальные расходомеры.

Станция расположена недалеко от жилых массивов и национального парка "Лосиный остров", поэтому особое внимание уделено снижению воздействия на окружающую среду. Так, ТЭЦ-23 – одна из первых станций Мосэнерго, где внедрена автоматическая система непрерывного контроля и учета выбросов.

Помимо этого, там ведется поэтапная замена горелочных устройств на более экологичные и современные. Чтобы снизить шумовое воздействие на прилегающую территорию, главные предохранительные клапаны всех энергетических котлов и газоходы энергетических котлов оснащены шумоглушителями. Между тем для снижения шума от автотрансформаторов и градирен на ТЭЦ-23 создали специальные шумозащитные экраны, установили шумоглушители на газораспределительных пунктах.

В прошлом году предприятие стало участником федеральной программы конкурентного отбора мощности проектов модернизации. В рамках нее будут реализованы три крупных проекта.

Речь идет о реконструкции турбины № 4, работы там ведутся с февраля 2023 года. Согласно проекту, там будет заменена турбина с увеличением мощности с 100 до 110 мегаватт. Также рабочие установят автоматизированную систему управления технологическим процессом.

Также проект включает замену турбины Т-250/300 энергоблока № 7 с увеличением мощности с 250 до 259 мегаватт, комплексную замену турбины Т-100-130 и генератора турбоагрегата ТГ-3 с увеличением мощности с 100 до 110 мегаватт. Работы увеличат надежность энергоснабжения потребителей ТЭЦ-23, производственную эффективность, снизят воздействие станции на окружающую среду.

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