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19 января, 20:33

Город

Власти Москвы сообщили о штатном энергоснабжении в Пресненском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Энергоснабжение во всех домах Пресненского района Москвы работает в штатном режиме. Об этом заявила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Этим сообщением власти Москвы опровергли появившиеся в некоторых телеграм-каналах сведения об отключении энергоснабжения.

Прорыв теплотрасс случился в Подольске в ночь на 5 января, из-за чего была приостановлена подача тепла и горячей воды в здания. На следующий день в микрорайоне объявили режим ЧС локального характера. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что ситуация с подачей отопления в Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелкове и других городах Московской области улучшилась после реакции ведомства.

В свою очередь, региональный СК возбудил уголовное дело в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи задержали замглавы администрации Подольска по подозрению в превышении должностных полномочий, а также начальника котельной и гендиректора завода.

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