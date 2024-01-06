Работу котельной в Подольске стабилизовали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работу котельной "КСПЗ" в подмосковном Подольске удалось стабилизировать. Жителей города попросили обратить внимание на повреждения в батареях и внутридомовых коммуникациях, сообщил в своем телеграм-канале глава округа Григорий Артамонов.

"Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов", – подчеркнул он.

Артамонов также указал, что при повреждениях радиаторов специалисты заменят или отремонтируют их.

Ранее режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск на время ликвидации аварии на котельной. Это позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

На теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.

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