Режим ЧС локального характера ввели микрорайоне Подольска

Фото: телеграм-канал "Григорий Артамонов"

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск на время ликвидации аварии на котельной. Об этом сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Артамонов заявил, что из-за морозов система котельной замерзла, а при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Режим ЧС локального характера был введен по причине продолжительного отсутствия отопления в домах северо-восточной части микрорайона.

"Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС", – подчеркнул Артамонов.

Как пояснил Артамонов, режим чрезвычайной ситуации позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Ранее сообщалось, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в ночь на 5 января произошел прорыв. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома.

Отопление в домах планировалось запустить к вечеру 5 января, однако сделать этого не удалось.