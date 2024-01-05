Первые 20 домов, пострадавших от аварии на котельной в Подольске, обеспечены теплом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тепло пришло в первые 20 домов пострадавшего после аварии на котельной подмосковного микрорайона Климовска городского округа Подольск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Сообщается, что в котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения, был запущен один из трех котлов.

"Сейчас составляем график, как только наладим подачу отопления в половину МКД, запустим второй котел, который уже отпрессовали. В течение полутора часов также подключим к блочно-модульной котельной местную больницу", – сообщил Хромушин.

Также в течение суток тепло придет и в оставшиеся 153 многоквартирных дома, которые попали под ограничение подачи отопления.

Ранее стало известно, что отопление в домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске планируется полностью восстановить к утру субботы. Как отметил министр энергетики Подмосковья Александра Самарин, на ведомственной котельной, которая принадлежит Министерству обороны, была заниженная температура.