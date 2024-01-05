Энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено – Собянин

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, электроснабжение поступает во все дома по постоянной схеме. Одновременно с этим еще двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан.

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице создали оперштаб для полного восстановления подачи электричества и теплоснабжения после пожара. По его словам, жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь.

До этого сообщалось, что в Москве загорелась трансформаторная подстанция. При этом сведений о пострадавших не поступало. Спустя время МЧС России сообщило, что пожар был полностью ликвидирован.

Днем, 4 января, отопление в некоторых районах на северо-востоке столицы практически полностью было восстановлено после произошедшего возгорания на подстанции.