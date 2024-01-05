Тепло в домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске восстановят к утру субботы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отопление в домах микрорайона Выстрел в Солнечногорске планируется полностью восстановить к утру субботы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Как отметил министр энергетики Подмосковья Александра Самарин, на ведомственной котельной, которая принадлежит Министерству обороны, была заниженная температура

"Мы внимательно разобрали мероприятия, которые необходимо осуществить, чтобы повысить температуру теплоносителя и соблюсти санитарные нормы в квартирах. Поднимаем температуру, чтобы к утру полностью прогрелись все квартиры в Выстреле. Сделаем все возможное, чтобы жители почувствовали тепло", – отметил Самарин.

Он также отметил, что ситуация в области связана с морозами, из-за чего прервалась подача электроэнергии.

В пресс-службе добавили, что ранее по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева микрорайон "Выстрел" включили в госпрограмму по капремонту теплосетей, износ которых составлял 90%. Кроме того, за счет средств местного бюджета обновляют участок сетей тепло- и водоснабжения протяженностью 350 метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены.

До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы.