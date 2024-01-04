Поезд из Нижнего Новгорода сделал вынужденную остановку из-за отключения отопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажирский поезд Нижний Новгород – Москва сделал вынужденную остановку на станции Электроугли из-за отключения системы отопления. За время ожидания температура в вагонах не упала ниже плюс 19 градусов, сообщается в телеграм-канале МЖД.

"Для замены электропоезда на станцию был оперативно направлен резервный состав", – отмечается в сообщении.

В 19:50 пассажиров пересадили в резервный состав. На конечную станцию поезд прибыл в 21:27.

Кроме того, компания принесла извинения за доставленные неудобства.

Ранее по техническим причинам произошла вынужденная остановка поезда "Ласточка" во Владимирской области. Позже в дороге произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких хвостовых вагонов. На конечную станцию поезд прибыл с опозданием. В компании перевозчика отметили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Также сообщалось, что Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку из-за публикации в СМИ информации о задержках отправления пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) более чем на 25 минут.

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