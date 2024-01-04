В Санкт-Петербурге температура побила рекорд 1950 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суточный рекорд температуры 1950 года был побит в Санкт-Петербурге. Значения опустились до минус 25,3 градуса, сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Между 8 и 9 часами температура воздуха в центре города понизилась до минус 25,3 градуса. До этого рекорд держался с морозного 1950 года, тогда в Ленинграде 4 января температура воздуха понижалась до минус 25,1 градуса", – подчеркнул он.

Как отметил метеоролог, на юге и востоке Петербурга зафиксировали до минус 27–28 градусов. На северо-востоке Ленинградской области значения упали до минус 36 градусов. По словам синоптика, с 5 на 6 января прогнозируется небольшой снег и повышение температуры до минус 15–20 градусов.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее, как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в ночь с 3 на 4 января температура воздуха в столице упала до минус 27,1 градуса. Таким образом, по его словам, эта ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров на 15 градусов отклонились от климатической нормы.

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