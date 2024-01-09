Замглавы администрации Подольска задержан после нарушения подачи тепла в ряд домов

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Замглавы администрации Подольска задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Соответствующее уголовное дело завели следователи после нарушения подачи тепла в ряд домов. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По информации ведомства, подозреваемый должен был контролировать подготовку и эксплуатацию котельной. Однако он, зная о дефектах в оборудовании и не проверив его пригодность к работе, подписал акт готовности приборов к эксплуатации и выдал ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" соответствующий документ, что привело к аварии на теплотрассе.

Также в рамках другого уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" были задержаны начальник котельной и гендиректор завода. В ведомстве уточнили, что из-за их действий в городском округе произошел прорыв теплотрассы и люди остались без отопления и горячей воды.

"К настоящему времени в помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы", – заключили в пресс-службе.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" произошел в ночь на 5 января. В связи с этим была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирные дома Подольска.

Режим чрезвычайной ситуации локального характера был введен в микрорайоне Климовск. 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

Городская прокуратура Подольска взяла на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено региональным СК в связи с ограничением подачи тепла в жилые дома и социальные объекты города. Следователи провели обыски в обслуживающей котельную организации.



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