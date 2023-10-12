Собянин рассказал на "Российской энергетической неделе" о московской энергетике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Развитие энергосистемы в Москве поспособствовало снижению уровня выбросов в окружающую среду в два раза за последние десять лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на "Российской энергетической неделе – 2023".

По его словам, энергопотребление в столице уменьшилось, несмотря на рост экономики.

"Несмотря на рост на 40% валового продукта Москвы, энергопотребление не выросло ни на процент: тепло – 0%, электроэнергия – 0,4%, газ – минус 15%, вода – минус 30%", – подчеркнул он.

Как утверждает мэр Москвы, поддержание и создание надежных транспортных систем для поставок энергоресурсов дает необходимый эффект. При этом Собянин выразил надежду на то, что в дальнейшем, несмотря на рост города и экономики, потребление энергии не возрастет.

Кроме того, мэр поделился, что подобные показатели были получены благодаря модернизации энергоблока в Москве: было построено семь современных парогазовых установок и закрыто 50 неэффективных котельных.

"За эти годы было реконструировано около 2,5 тысячи тепловых сетей и 17 тысяч электросетей. Изменены стандарты потребления тепла домами с точки зрения строительства новых зданий, программы реновации и так далее", – добавил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичный коммерческий сектор смог сохранить положительную динамику 2022 года и нарастить объем потребления электроэнергии до 8,2 миллиарда киловатт-часов в первом квартале 2023 года. Такой показатель превысил на 2% значения прошлого года.

Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, общий объем электропотребления в городе составил 11,4 миллиарда киловатт-часов.

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице