10 декабря, 16:15Город
Собянин сообщил о росте доли российских материалов в сфере ЖКХ и энергетики Москвы
Доля российских материалов в сфере ЖКХ и энергетики столицы стремительно растет. На многих предприятиях удалось добиться впечатляющих результатов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В "Мослифте", например, зависимость от импорта приближается к нулю. Здесь выпускают четыре собственные модели подъемников. Недавно был разработан скоростной лифт, способный двигаться 2,5 метра в секунду. В "Мосгазе" 95% материалов и оборудования – российского производства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.