Собянин сообщил о росте доли российских материалов в сфере ЖКХ и энергетики Москвы

Доля российских материалов в сфере ЖКХ и энергетики столицы стремительно растет. На многих предприятиях удалось добиться впечатляющих результатов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В "Мослифте", например, зависимость от импорта приближается к нулю. Здесь выпускают четыре собственные модели подъемников. Недавно был разработан скоростной лифт, способный двигаться 2,5 метра в секунду. В "Мосгазе" 95% материалов и оборудования – российского производства.



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