Синоптик рассказала москвичам о потеплении 24 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура чуть выше нуля ожидается в столичном регионе в среду, 24 января. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, в январе в столице была зафиксирована всего лишь одна оттепель, которая наблюдалась 11 января. Тогда на ВДНХ отметили максимум по возможной температуре воздуха – 0,5 градуса.

"Нынешний январь явно отстает от статистики: в среднем в январе в Москве бывает 7 дней и оттепелью", – подчеркнула Позднякова.

Синоптик напомнила, что рекордным являлся 2020 год, когда плюсовая температура сохранялась порядка 26 суток, а среднемесячная температура достигала показателя, превышающего норму на 6,3 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины предстоящей недели.



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