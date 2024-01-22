22 января, 10:37Общество
Синоптик рассказала москвичам о потеплении 24 января
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура чуть выше нуля ожидается в столичном регионе в среду, 24 января. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.
По ее словам, в январе в столице была зафиксирована всего лишь одна оттепель, которая наблюдалась 11 января. Тогда на ВДНХ отметили максимум по возможной температуре воздуха – 0,5 градуса.
"Нынешний январь явно отстает от статистики: в среднем в январе в Москве бывает 7 дней и оттепелью", – подчеркнула Позднякова.
Синоптик напомнила, что рекордным являлся 2020 год, когда плюсовая температура сохранялась порядка 26 суток, а среднемесячная температура достигала показателя, превышающего норму на 6,3 градуса.
Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает аномальная оттепель с середины предстоящей недели.
Синоптики спрогнозировали в Москве потепление 22 января
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