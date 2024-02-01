"Сити": премьера семейной комедии "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым

На этой неделе в российских кинотеатрах состоялось несколько премьер. Одна из них – семейная комедия "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым.

По сюжету у Ковалевых трудные времена: у отца депрессия из-за спортивной травмы, мать постоянно работает, а у сына и дочери – подростковые проблемы. Но все меняется, когда младший приносит домой маленького медвежонка.

Подробнее – в программе "Сити".