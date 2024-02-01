Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 16:45

Культура

"Сити": премьера семейной комедии "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым

"Сити": премьера семейной комедии "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым

Директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о планах галереи на 2024 год

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал об отношении к возможностям цифровых платформ

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал, как зрители восприняли киноленту "Воздух"

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Выставка по случаю дня рождения Петра Пашкевича открылась в музее Николая Островского

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о сложностях съемки батальных сцен

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о летчицах в годы ВОВ

Москвичам рассказали, как провести свободное время 1 февраля

Театр сатиры отменил часть спектаклей с 1 по 4 февраля

На этой неделе в российских кинотеатрах состоялось несколько премьер. Одна из них – семейная комедия "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым.

По сюжету у Ковалевых трудные времена: у отца депрессия из-за спортивной травмы, мать постоянно работает, а у сына и дочери – подростковые проблемы. Но все меняется, когда младший приносит домой маленького медвежонка.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика