Московский зоопарк подготовил праздничную программу для посетителей в честь юбилея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Юлия Иванко

В честь 160-летия со дня основания Московского зоопарка для его посетителей подготовили специальную программу. Об этом сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова.

Зоопарк был основан в 1864 году. Тогда в нем проживали около 300 обитателей, число которых на сегодняшний день составляет уже восемь тысяч.

"Мы приглашаем взрослых и детей отметить с нами юбилей зоосада и познакомиться с его уникальной историей, а также узнать интересные факты о представителях фауны, живущих на его территории", – цитируют Акулову на портале мэра и правительства Москвы.

10, 17, 24 февраля, а также 2 и 9 марта в 12:00 и 14:00 все желающие смогут посетить в детском лектории зоосада цикл встреч о его обитателях. Перед гостями выступит зоолог отдела млекопитающих Ирина Алексеичева, заведующий детским зоопарком Андрей Вдовитченко и другие специалисты.

Для тех, кто не сможет присутствовать очно, зоопарк подготовит видеолекции. Для получения доступа к видео необходимо приобрести билет для ребенка на сайте, а затем отправить запрос на электронную почту kidsZoo@culture.mos.ru.

9 февраля в 11:00 в зале здания главного входа зоопарка состоится бесплатная лекция о пандах. Гостям расскажут об особенностях жизни и анатомии животных. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

17 и 18 февраля москвичи смогут посетить экскурсию "Зоопарк вчера, сегодня, завтра". Гид расскажет об истории столичного зоосада и интересных фактах. Экскурсия платная, записаться на нее можно, отправив заявку по электронной почте education@moscowzoo.ru.

С 7 февраля по 3 марта в выставочном зале Дома Клюева пройдет экспозиция "Мастера анималистики: из фондов Московского зоопарка". На выставке представят более 50 анималистических произведений отечественных мастеров, выполненных в различных техниках.

С 12 февраля для всех желающих откроется выставка "Московский зоопарк. 160 лет заботы о животных". Для гостей подготовят 20 стендов о деятельности зоосада.

Ранее стало известно, что за 10 лет в Московском зоопарке появились на свет более 11 тысяч животных. В их числе оказались капибары, панда, калимантанский безухий варан, львинохвостый макак, черношейный журавль и другие представители фауны.



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