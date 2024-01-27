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27 января, 11:45

Культура

Выставка, посвященная отечественным экспедициям в Арктику, открылась в "Зарядье"

Выставка, посвященная отечественным экспедициям в Арктику, открылась в "Зарядье"

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В парке "Зарядье" открылась выставка, посвященная отечественным экспедициям в северные точки страны. На одной из площадок экспозиции можно увидеть инсталляцию свидетельств зимовья русских первопроходцев XVII века.

Кроме того, на выставке представлены работы художников, которые исследуют современные экосистемы, проблемы промышленных территорий, состояния воды и хрупкого биоценоза арктических земель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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