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Новости

26 января, 13:45

Город

Реставраторы показали, как восстанавливают столичные объекты культурного наследия

Реставраторы показали, как восстанавливают столичные объекты культурного наследия

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В Москве отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия – в течение 12 лет специалисты бережно воссоздают историю. По словам специалистов, иногда на объекте местами приходится не только избавляться от следов времени, но и проводить собственные расследования, например, чтобы выяснить, какого цвета была давно утраченная роспись.

Какие проекты стали одними из самых сложных для столичных реставраторов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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