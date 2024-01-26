Реставраторы показали, как восстанавливают столичные объекты культурного наследия

В Москве отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия – в течение 12 лет специалисты бережно воссоздают историю. По словам специалистов, иногда на объекте местами приходится не только избавляться от следов времени, но и проводить собственные расследования, например, чтобы выяснить, какого цвета была давно утраченная роспись.

Какие проекты стали одними из самых сложных для столичных реставраторов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.