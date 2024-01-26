Белокаменные блоки с надписями XVI века покажут в "Коломенском"

Фото: Фрагмент архитектурной детали с граффити-рисунком. 1530-е годы. Белый камень. Теска, резьба. Из собрания музея-заповедника "Коломенское"

С 30 января в музее-заповеднике "Коломенское" откроется выставка "Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия", посвященная одной из страниц истории архитектурного шедевра. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экспозицию вошло пять редких экспонатов, обнаруженных в 1970-е годы во время археологических раскопок, проводившихся рядом с церковью Вознесения Господня. На блоках видны тонкие пересекающиеся линии, прочерченные острым предметом. Содержание этих надписей с трудом поддается интерпретации.

Изучая памятник. исследователи заметили следы пожара XVI века. Не исключается, что он произошел еще до завершения постройки церкви Вознесения. Пострадавшие камни заменили новыми блоками с сохранением старого декора. Во время археологических раскопок, которые происходили с 1970-х по 1990-е годы, ученые выявили около 2,5 тысячи обломков белого камня.

Сотрудники музея-заповедника продолжают изучать коллекцию белокаменных блоков. Теперь и посетители дворца царя Алексея Михайловича смогут попробовать расшифровать загадочные послания предков. Экспозиция продлится до 12 мая 2024 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году. Так, музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" реализует в текущем году 30 выставочных проектов, одним из которых станет "Кижи. Небесное послание". На выставке, которая начнется 29 февраля, представят иконы северных часовен.

Также на базе музея-заповедника проведут выставку "Райский сад земной и небесный". С экспонатами можно будет ознакомиться с 25 апреля по 18 августа.



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