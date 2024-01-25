Выставка о казачестве в Первой мировой войне открылась в Москве

В столице открылась историко-документальная выставка о казачестве в Первой мировой войне. Посетителям покажут редкие архивные документы, которые раскрывают роль казачества в сложных боевых действиях.

Известно, что в Первой мировой войне участвовали почти 370 тысяч казаков. Они служили в самых разных подразделениях русской армии.

Экспонаты представлены в хронологическом порядке. В подготовке выставки участвовали Российский государственный архив социально-политической истории, РПЦ и департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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