Собянин: кадровый центр Депздрава за год повысил квалификацию 24 тыс медиков

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 24 тысяч медицинских работников повысили свою квалификацию в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы в прошлом году. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, центру нет аналогов в РФ и других странах Восточной Европы. В нем свыше 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования, более 70 программ дополнительного профессионального образования и разные тренинги, указал мэр.

Он отметил, что врачей различных специальностей в рамках отдельных образовательных программ учат работать друг с другом. Так, программа "Перинатология: практические аспекты мультидисциплинарного взаимодействия" направлена на отработку совместных действий врачей-неонатологов, анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов, рассказал Собянин.

Градоначальник добавил, что центр постоянно обновляется, а число направлений растет. В прошлом году повышение квалификации проводилось по 27 новым программам, среди которых – современные методы диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности, а в рамках проекта "Цифровая клиника" – ведение безбумажного документооборота, подчеркнул Собянин.

Ранее мэр сообщал, что с 2021 по 2023 год Кадровый центр столичного Депздрава организовал беспрецедентный по своим масштабам образовательный проект, в котором приняли участие около трех тысяч врачей общей практики. Комплексная программа обучения была разработана ведущими врачами городских больниц и поликлиник и включала 13 модулей по наиболее распространенным видам заболеваний.

Каждый модуль включал теоретическую и практическую части и продолжался 18 академических часов, сказал Собянин и уточнил, что теорию врачи получали дистанционно, а практику – в Кадровом центре, где они совершенствовали свои навыки при помощи тренажеров и медоборудования.

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