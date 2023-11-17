Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Новые возможности повышения квалификации появились у московских врачей общей практики. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

В июне для них открыли образовательную программу, которая посвящена современным методам ранней диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности. Участниками стали более 2 200 врачей. Они прошли обучение по материалам, которые специально для этого подготовили лучшие специалисты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.