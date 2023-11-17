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Новости

Новости

17 ноября, 16:15

Город

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: с 2011 года в Москве построено 586 новых школ и детских садов

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Собянин рассказал о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новости часа: Собянин сообщил о развитии Тропарева-Никулина в рамках программы "Мой район"

Новые возможности повышения квалификации появились у московских врачей общей практики. Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

В июне для них открыли образовательную программу, которая посвящена современным методам ранней диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности. Участниками стали более 2 200 врачей. Они прошли обучение по материалам, которые специально для этого подготовили лучшие специалисты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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