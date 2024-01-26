Фестиваль "Самый теплый день" пройдет на выставке-форуме "Россия"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Фестиваль "Самый теплый день" пройдет 27 января в Музее городского хозяйства Москвы в рамках Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия". Для гостей подготовили викторины, мастер-классы, лекции и другие мероприятия, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На тематических лекциях посетителям расскажут о развитии энергетики в Москве. В 10:00 они узнают об истории теплоснабжения города, в 14:00 – об электрификации столицы, а в 15:00 состоится лекция на тему "История и современность архитектурного освещения Москвы".

Также сотрудники компании "Россети Московский регион" в 11:30, 13:30 и 14:30 представят "Тесла-шоу", на котором специалисты покажут молнии с помощью катушки Теслы и другие физические явления.

Работники Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) проведут лекции и викторины, продемонстрируют работу тепловизора, дефектоскопа и диагностического робота, которые используются для обслуживания тепловых сетей. Эксперименты стартуют в 12:00, их участники познакомятся с тепловизионным прибором, соберут модель водяных часов и помогут лаборанту провести анализ проб воды.

Отмечается, что мероприятия подготовили и для юных посетителей. С 10:00 до 12:00 их приглашают на аквагрим, также в 12:00 пройдет марафон по сбору пазлов, подготовленный сотрудниками АО "Мосгаз". В это же время дети могут поучаствовать в играх "Собери свою теплосеть" и "Теплопазл".

В 13:00 для ребят пройдет мастер-класс "Как ремонтируют теплосети и проводят диагностику", на котором им покажут современные инструменты. В это же время проведут урок электробезопасности, а в 14:00 стартует мастер-класс, где можно будет украсить каски наклейками.

Далее, в 15:00, для детей старше 10 лет пройдет практическое занятие, на котором проведут эксперименты со статическим электричеством. Участники узнают, как оно появляется, что такое электрический ток и как его передают по проводам. В это же время начнется мастер-класс "Где рождаются облака?".

Помимо этого, на фестивале будет работать выставка, на которой представлены 34 единицы столичной спецтехники. У Музея городского хозяйства Москвы гости смогут рассмотреть пять машин, среди которых – мобильные лаборатории, используемые работниками Мосгаза, компании "Россети Московский регион" и Мосводоканала. Кроме того, гостей там угостят гречневой кашей и горячим чаем.

Другая часть экспозиции расположена на северной петле кольцевой дороги ВДНХ, где представлены 13 машин. Среди них асфальтоукладчик, каток, фреза и разметочная машина – все они предназначены для ремонта дорог. Также посетители смогут посмотреть на каналопромывочную машину, используемую для аварийной и профилактической очистки водосточных трубопроводов и ливневой канализации.

В Северном сквере можно же увидеть 16 машин для уборки городских территорий, обслуживания объектов подземной инфраструктуры и проведения аварийных работ.

Ранее сообщалось, что музеи, расположенные на территории ВДНХ, посетили около 2,5 миллиона человек в прошлом году. Это на 25% больше, чем годом ранее.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, самыми востребованными экспозициями стали центр "Космонавтика и авиация", павильон "Макет Москвы" и Музей городского хозяйства Москвы.

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