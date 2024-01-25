Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям и гостям Москвы пользоваться общественным транспортом из-за снега. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

В настоящее время автомобилисты едут по столичным улицам со средней скоростью 24 километра в час. Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и Ярославском шоссе, уточнили в пресс-службе.

"Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения", – подчеркнули в ЦОДД.

В четверг, 25 января, столичных автомобилистов уже призывали пересесть на городской транспорт в связи с плохой погодой. Днем ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 18:00 28 января в связи с гололедицей.

По информации ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, оттепель уйдет из города в конце рабочей недели. В воскресенье, 28 января, температура будет примерно соответствовать климатической норме.

Новости часа: ЦОДД следит за ситуацией на дорогах Москвы 23 января