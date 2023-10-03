"Звезды советского экрана": "Хроника пикирующего бомбардировщика"

В январе 1968 года журнал "Советский экран" опубликовал большой репортаж со съемочной площадки фильма "Хроника пикирующего бомбардировщика". Редакция рассказала читателям, что главные роли в картине играют молодые, но уже популярные актеры Олег Даль, Геннадий Сайфулин и Лев Вайнштейн.

О героях "Хроники пикирующего бомбардировщика" автор репортажа писал, что эти интеллигентные парни воюют яростно, страстно и вдохновенно. Они – творцы нашей победы. И каждый – неповторимая личность.

Почему известному актеру Леониду Быкову руководство "Ленфильма" не позволило снимать фильм "Хроника пикирующего бомбардировщика"? Кому адресована благодарность, которую Олег Даль написал мелом на стене? Почему Виктор Ильичев не смог справиться с простой актерской задачей и ему понадобился дублер? Какой работой в тайне от всех занимался на съемках "Хроники пикирующего бомбардировщика" Леонид Быков? И как актеры спасли военного консультанта фильма от инфаркта?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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