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14 декабря, 18:15

Культура

"Вот это любовь": Иван и Татьяна Бортники

"Вот это любовь": Иван и Татьяна Бортники

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Когда юная Татьяна Борзых пришла работать помощницей осветителя в московский Театр имени Гоголя, то первое время вела себя тише воды, ниже травы. Все из-за того, что вокруг мелькали знаменитости. Одного она видела на экране, другой блистал на сцене. Но ярче всех выделялся Иван Бортник.

У него были лучшие роли, не был он обделен и вниманием со стороны женского пола. Актрисы с ним неизменно кокетничали, поклонницы поджидали его после спектаклей у служебного входа. Только Татьяна в силу своей природной скромности обходила Бортника стороной. Именно такой своей отстраненностью она и привлекла внимание звезды театра.

Иван действовал напористо. Во время одного из спектаклей он подошел к Татьяне, управлявшей световыми приборами, и внезапно поцеловал. От неожиданности она вскрикнула и тут же влепила ему увесистую и звонкую пощечину. Об этом – в программе "Вот это любовь".

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Программа: Вот это любовь!
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