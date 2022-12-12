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Общество

"Актуальный репортаж": перекупщики предложили билеты на "Щелкунчика" за 150 тыс рублей

"Актуальный репортаж": перекупщики предложили билеты на "Щелкунчика" за 150 тыс рублей

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Большой Театр 12 декабря открыл онлайн-продажу билетов на "Щелкунчика" по паспортам. А накануне, 11 декабря, очереди стояли в кассу, но это не помешало перекупщикам подзаработать под Новый год.

В этот раз стоимость доходила до 150 тысяч рублей. Это дешевле, чем в 2021 году, но в 10 раз дороже, чем в кассах. Можно ли еще купить билет с хорошим местом и по нормальной цене? И почему перекупы продолжают наживаться, даже после принятия "закона о билетной мафии"?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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